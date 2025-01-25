Sakarya’da yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar, Hendek Dikmen Yaylası’nda kızak, poşet ve şambrellerle kayarak doyasıya eğlendi.

Yarıyıl tatilini fırsata çeviren çocuklar, Hendek ilçesinde yer alan ve şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası’nda karın keyfini çıkardı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı yaylaya kızaklarla çıkan çocuklar, tatilin tadını kayarak çıkardı. Altlarına aldıkları şambrel, poşet ve kızaklarla kayan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Doyasıya eğlenen çocuklardan Elanur Korkmaz, “2025’in ilk tatilinde kızak ve şambreller ile kayacağız. Yaylada kar var ve bu bizim için çok değerli. Herkesi bekleriz, gelmek isteyenler buyursun gelsin” ifadelerine yer verdi.