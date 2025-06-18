SASKİ, 4 ilçenin yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için12 kilometrelik ihale sürecini başlattı. 3 Temmuz Perşembe günü son bulacak ihale sürecinin ardından yer teslimi ile birlikte saha çalışmaları hızla başlayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelindeki altyapı güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda şehrin 4 merkez ilçesinde 12 kilometrelik yeni altyapı yatırımı için ihaleye çıkılıyor.

Arifiye, Serdivan, Erenler ve Adapazarı ilçelerinin evsel atık sularını arıtma tesislerine güvenle taşıyacak ve yoğun yağışlara karşı altyapıda güven sağlayacak 12 kilometrelik hattın ihale süreci 3 Temmuz Perşembe günü tamamlanacak.Yeni yağmur suyu ve atık su hatlarının yapılacağı proje kapsamında şehrin güçlü altyapı ağı genişleyecek.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte altyapı çalışmalarımıza hız kazandırdık. 12 kilometrelik proje kapsamında mevcut hatların ihtiyaç duyulan noktalarına yeni atık su ve yağmur suyu hattı kazandıracağız. Şeffaf belediyecilik anlayışımızdan ödün vermeden sürdüreceğimiz ihale sürecini ardından hızla saha çalışmalarını başlatacağız” ifadeleri kullanıldı.