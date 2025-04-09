Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Türklerin Derin Kökleri" adlı etkinlik düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Politika Akademisi Öğrenci Topluluğu ve Sakarya Ülkü Ocakları tarafından organize edilen etkinliğe Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuşmacı olarak katıldı.

Türklerin kökenleri hakkında katılımcılara bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, günümüzde beyin göçünün yoğun olmasına rağmen Türk tarihinin bir dönem altın zamanlarını yaşadığını vurguladı. Konuşmasında, tarih öncesi dönemlerde yaşanan Türk göçlerinden başlayarak, Türklerin tarihi kökleriyle birlikte nasıl geliştiğini detaylı şekilde anlatan Prof. Dr. Taşağıl, Türk göçlerinin anlaşılması, Türk boy sistemi, o dönemlerdeki devlet yapıları gibi konulara da değindi. Türklerin tarihsel geçmişini anlamaya yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik kapsamında Türk tarihinin Anadolu ile ilişkisini gösteren çeşitli fotoğraflar da katılımcılarla paylaşıldı.