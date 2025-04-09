Bursa’da 100 gram tereyağlı simidin fiyatı 25 lira oldu.

Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yeni fiyat listesini açıkladı. Ham madde, doğal gaz, kira ve personel giderleri sebebiyle zam yapıldığı belirtildi. Yapılan zammın ardından 100 gram poğaça 20 liradan 25 liraya, 100 gram tereyağlı simit 20 liradan 25 liraya, 100 gram sütlü simit 15 liradan 20 liraya yükseldi. Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Pınar, "Yaklaşık 8 aydır bizim esnafımız zam yapmıyor. Normal şartlarda ocak ayında zam yapılması gerekiyordu. Vatandaşlarımızı da düşünerek 4 ay gecikmeli bu zammı uyguladık. Esnaf kurtarmaz hale geldiği için bu zammı yapmak zorunda kaldık. Çünkü personelinden ununa, şekerinden doğal gazına kadar maliyetler arttı. Bunlar yükseldiği için esnafımızın ayakta durması için yüzde 25 zam yaptık. 8 ayda yüzde 25 zam normaldir. İnce eleyip sık dokuduk. Kazan simidine ise zam yapmadık. Halen 100 gram kazan simidimiz 15 liradan satılmaktadır" dedi.

Kazan simidine zam yok

Sadece tereyağlı ve tava simitlerine zam geldiğini belirten Taş Fırın İşletme Yöneticisi Bilal Kavan ise, "Türkiye genelinde simitçiler olarak her bölgenin kendine özgü kazan simidi mevcuttur. Kazan simidi en son 2024 yılının Ağustos ayında 12,5 liradan satılan 100 gram simit 15 lira olmuştu. Halen o fiyattan satmaktayız. Yaklaşık 1 yıldır zam yapılmadı. Sadece yan ürünlerde zam var. Ancak bizim de en çok sattığımız ürün Bursa olarak simit oluyor. Haftalık olarak tahininden ununa, şekerinden diğer ürünlere zam geliyor. Bir çay bile 20 lirayı buldu. Çay fiyatı simidi geçti. Kazan simidine de yakın tarihte zam geleceğini umuyoruz" diye konuştu.