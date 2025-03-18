Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü sebebiyle şehir protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen anma törenlerine katıldı.

SAKARYA (İGFA) - Programların ilk durağında Serdivan Şehitliği ve Yorgalar Şehitliği’nde aziz şehitlerin kabirleri başında dua edildi.

GENİŞ KATILIM

Törenlere ayrıca Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş,SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, il müdürleri, STK temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri ve şehit yakınları katıldı.

Törende Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz dualarla anıldı.Daha sonra şehit ve gazi derneklerini ziyaret eden Başkan Alemdar, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

“Türk Milleti’nin azim ve iradesinin kanıtıdır”

Büyük zaferin yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Çanakkale, yalnızca bir askeri başarı değil; aynı zamanda vatan sevgisi, inanç ve kararlılığın destansı bir ifadesidir. Aziz şehitlerimiz, bir milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için canlarını feda etmiş, tarihin akışını değiştiren büyük bir zaferin temel taşlarını yerleştirmişlerdir. Çanakkale’de yazılan bu destan, Türk milletinin azim ve iradesinin en güçlü kanıtıdır. ‘Geçilmez’ olarak anılanÇanakkale, Türk askerinin cesareti ve kararlılığı sayesinde düşmana geçit vermemiştir” diye konuştu.

“Şehitlerimize layık bir gelecek inşa etmek için…”

Alemdar şu ifadeleri kullandı: “Bu zafer, yalnızca savaş meydanındaki bir başarı olarak kalmamış; Kurtuluş Savaşı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden yolda, milli ruhun alevlenmesine vesile olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, imkansızlıklar içerisinde bile inançla ve dayanışma ile neler başarılabileceğini göstermiştir. Bugün, bizlere miras bırakılan bu eşsiz vatanın kıymetini bilerek, şehitlerimize layık bir gelecek inşa etmek durumundayız.Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.