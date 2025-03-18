Samsun’un 19 Mayıs ve Çarşamba ilçelerinde, jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarla 10’ar yıl hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.
19 Mayıs ilçesinde, "cinsel istismar" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan F.D., 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan F.D., işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
5 ayrı "hırsızlık" suçundan aranıyordu
Çarşamba ilçesinde ise hakkında "5 ayrı hırsızlık" suçundan toplam 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan F.Y., Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. F.Y. de işlemlerinin ardından Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Jandarma, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.