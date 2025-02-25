Büyükşehir BELPAŞ’ın sosyal tesisleri bu yılda Ramazan’ın vazgeçilmez mekânları olacak. Uygun ve kaliteli hizmet anlayışıyla sosyal tesisler, Sakaryalıları bu yıl da 11 ayın sultanı Ramazan’da aynı sofrada buluşturacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ’ın sosyal tesisleri, Ramazan boyunca vatandaşlara en uygun ve kaliteli hizmeti sunmaya devam edecek.

Kurulacak kardeşlik sofralarıyla Sakaryalılara kapılarını açacakOrmanpark,Millet Kıraathanesi, Uçak Kıraathanesi, Vagon Kıraathanesi, Pamukova Esentepe Park, Yenikent Park, Karaman Park, Elegant Restoran ve Karasu Acarlar Longozu, tesisleri bu Ramazan da şehrin vazgeçilmezi olacak.

Kaliteli hizmetin adresi olan BELPAŞ sosyal tesislerinde Ramazan menüleriuygun fiyatla sunuluyor.Farklı ürün çeşitleriyle vatandaşlara lezzete kolay ulaşma imkânı tanıyan Büyükşehir, oluşturduğu zengin tabağıyla çok talep görüyor.