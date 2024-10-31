Doğaseverlerin ilgiyle takip ettiği ve takvimini merakla beklediği Sonbahar Doğa Yürüyüşleri başlıyor. 6 farklı parkurla şehrin doğal güzelliklerine doğru eşsiz bir doğa keşfine çıkılacak olan programda ilk buluşma 3 Kasım Pazar günü Doğançay Şelalesi’nde olacak.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, tabiat tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Doğa Yürüyüşleri’nin bir süredir merakla beklenen sonbahar takvimi açıklandı. Sonbahar Doğa Yürüyüşlerinin ilk buluşması 3 Kasım’da Doğançay Şelalesi’nde olacak. 6 farklı parkurda düzenlenecek yürüyüşlerin sonbahar dönemi Maden Deresi, Kılıçkaya zirvesi, Akçay - Nuriosmaniye, Elmalı-Aslanlar Göleti parkurlarının ardından 8 Aralık Pazar günü Göktepe Kömürlük parkuru ile sona erecek.

Kaynak: iha