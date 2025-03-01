Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi normal sezonun son karşılaşmasında deplasmanda Eskişehir Birey Koleji’ne 80-66 mağlup olan Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı grubunu 5’nci bitirdi. Bu sonuçla Play-Off elemesi oynayacak dev adamların rakibi Akhisar Belediyesi oldu.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig’inde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol, normal sezonun son karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji’ne konuk oldu. Sakarya Büyükşehir Basketbol, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonunda oynanan mücadeleden 80-66’lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla normal sezonda aldığı 7 galibiyetle B grubunu 5’nci sırada bitiren dev adamlar, Play-Off elemeleri oynamaya hak kazandı. Sakarya Büyükşehir’in Play-Off elemelerindeki rakibi, rakiplerinin oynadığı karşılaşmalarla belli oldu. Sakarya Büyükşehir Basketbol, Play-Off elemelerinde A grubunu 4’ncü sırada bitiren Akhisar Belediyesi ile eşleşti. İlk karşılaşma 8 Mart Cumartesi günü Akhisar’da, rövanş karşılaşması ise 11 Mart Salı günü Sakarya’da oynanacak. Elemeyi geçen takım adını Play-Off’a yazdıracak.