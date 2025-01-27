Erzincan-Sivas kara yolu üzerinde bulunan 2160 rakımlı Sakaltutan ve Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan Ahmediye Geçidinde kar ve tipi etkili oldu.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkisini aralıklı sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde buzlanmaya sebep oldu. Tipi ve buzlanmaya nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların ilerlemekte zorlandığı geçitlerde, can ve mal kaybı yaşanmaması amacıyla trafik ekipleri tedbir aldı.

Karayolları ekiplerinin güzergahta karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptı.