Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu mübarek gecenin manevi derinliğine ve toplumun birlik ruhuna vurgu yaptı.

Başkan Şahin, mesajında, "Yeni bir yıla, mübarek üç ayların manevi iklimine adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaip Kandili, iyiliğin, sevginin ve rahmetin kapılarını sonuna kadar açan, manevi bir yenilenme gecesidir. Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Bunu iyi değerlendirmek ve mevsimin manevî hasatını toplamak her Müslüman için büyük bir fırsattır. Bu mukaddes gece, hepimiz için kendimizi yeniden gözden geçirerek, geleceğimizin huzur ve saadeti için en güzel muhasebeyi yapma fırsatıdır. Bu özel gece, yalnızca bireysel dualarımız için değil, insanlık olarak ortak sorunlarımıza çözüm üretmek ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için de önemli bir fırsattır” dedi.

Gaziantep’in dayanışma ve birlik ruhunun altını çizen Şahin, "Bu şehrin kültüründe iyilik, paylaşma ve hoşgörü hep başroldedir. Bu manevi iklimi en iyi şekilde değerlendirerek hem gönüllerimizi hem de şehirlerimizi güzelleştirmeye devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Dünya genelindeki gelişmelere de dikkat çeken Başkan Şahin, "Artan insani krizler, iklim değişikliği ve küresel belirsizlikler, bir kez daha barışa, adalete ve dayanışmaya duyulan ihtiyacı gözler önüne seriyor. Bu mübarek gece, yalnızca kendi iç huzurumuz için değil, dünya genelinde barış ve refahın artması için de dua etme zamanıdır. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını temenni ediyorum. Edilen duaların ve tövbelerin kabul görüldüğü, yüreklerin nurla dolduğu, Yüce Mevla’nın sonsuz affından, merhametinden ve iyiliğinden bol bol yararlanıldığı bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizin artması gerektiği inancındayım" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, "Regaip Kandili’nin anlamı, Cenab-ı Allah’ın rahmet ve lütuf kapılarının sonuna kadar açık olduğu, bizlere affedilme ve manevi arınma fırsatı sunan bir geceyi ifade eder. Bu kutlu gecede, dualarımızla iç dünyamızı temizlemeye, iyilik ve yardımlaşma duygularını hayatımıza yeniden kazandırmaya gayret edelim. Regaip, aynı zamanda gelecek güzel günlerin habercisidir; birey olarak manevi sorumluluklarımızı hatırlamamız ve toplum olarak birlik içinde hareket etmemiz için bizlere güçlü bir çağrıdır. Bu mübarek gecenin, şehirlerimize huzur, ülkemize bereket ve tüm insanlığa barış getirmesini rabbimden niyaz ederek, hayırlı kandiller diliyorum” diye konuştu.