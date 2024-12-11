Şahinbey Belediyesi’nin bu yıl 7’incisini düzenlediği “Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması” kapsamında öğrenciler, kutsal topraklara gitme hayaliyle sınav heyecanı yaşadı. Yarışmaya katılan öğrenciler, bilgilerini test etmek ve umre ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü’nün 162 öğrencinin Umre’ye götürülmesi için düzenlendiği proje kapsamında öğrenciler kendilerine dağıtılan kitaplardan sınava tabi tutuldu. Düzenlenen sınavda her okulun 1’ncisi, 2’ncisi ve 3’üncüsü Umre’ye gitmeye hak kazanacak.

“Genç yaşta umreye gitmek çok önemli”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yarışmanın hem manevi hem de kültürel anlamda önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çekerek, “Kabe’ye gitmek, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in mescidini ve kabrini ziyaret etmek herkese nasip olmuyor. Eğer Allah oraya gitmeyi nasip ediyorsa, onun daveti ve izniyle gidiyoruz. Bu çok önemli bir olay. Bu nedenle sunulan bu imkânın kıymetini iyi bilmek gerekiyor. Her yıl Aralık ayındaki kitap okuma yarışmasında okullarında ilk üçe giren öğrencilerimizi Umre’ye gönderiyoruz. Genç yaşta Umre’ye gitmek çok önemli. Bu nedenle verilen bu imkânı iyi değerlendirmek gerekiyor ve bundan sonraki hayatınızı da ona göre dizayn etmeniz gerekiyor. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Sınava giren öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na eğitime vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek sınav sonuçlarını heyecanla beklediklerini ifade ettiler.

Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanacağı yarışmada, dereceye giren öğrenciler büyük bir heyecanla ödüllerini bekliyor. Şahinbey Belediyesi’nin bu anlamlı organizasyonu, gençler arasında okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra manevi değerleri de güçlendirmeyi hedefleniyor.