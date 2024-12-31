Şahinbey Belediyesi, Lise Giriş Sistemi (LGS) sınavında yüzde 5’lik dilimde başarı sağlayan öğrencileri başarıya teşvik etmek, eğitimlerine katkı sağlamak ve öğrencileri desteklemek amacıyla burs verecek.

Şahinbey Belediyesi tarafından başarılı öğrencilere yönelik eğitim desteği programı Şahinbey Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı katıldı. Programda dereceye giren okulların müdürlerine plaket takdim edildi. Öğrencilere ise burslarının yatacağı banka kartları dağıtıldı.

“Bütün öğrencilerimize aynı destekleri veriyoruz”

Programda konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Bütün öğrencilerimize aynı destekleri veriyoruz. Gençlerimiz bizim en kıymetlilerimiz. Dolayısıyla başta eğitim olmazsa olmazımız. Valimizle birlikte eğitim ve birçok alanda iş birlikleri yapıyoruz. Valimiz bizi her konuda destekliyor. Gençlerimizin eğitim, kültür sanat ve spor gibi alanlarda kendilerini geliştirmesini istiyoruz. 16 milyon kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak için seminerler düzenliyoruz. Şahinbey eğitimde 9 ilçe arasında en son sıradan ilk sıraya geldi. Bu yıl LGS’de 3 tane tam puan alan öğrenci oldu. Bunun 2 tanesi Şahinbey’de. Ben tüm öğrencilerimizin bu başarılarından dolayı kutluyorum. Biz Şahinbey’de olan okulları seçsinler diye öğrencilere eğitim bursu başlattık. 207 öğrencimiz yüzde 5’lik dilime girip Şahinbey’deki okulları tercih etti. 150 tanesi TOBB Fen Lisesi’ni tercih etti. Biz de yüzde 1’e giren öğrencilerimize 9 ay boyunca 3 bin 500 TL eğitim bursu vereceğiz. Birikmiş olan bursları toplu vereceğiz. Yüzde 2’ye giren öğrencilere ise 2 bin 500 TL. Yüzde 3’e girenlere 2 bin TL. Yüzde 4 ve 5’e giren öğrencilere ise bin 500 TL burs vereceğiz” dedi.

“Şahinbey Belediyesi başka hiçbir ilde olmayan projelere imza atıyor”

Şahinbey Belediyesi’nin eğitime çok önem verdiğini belirten Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, “Şahinbey Belediyesi öğrencilerin her zaman yanında. Biz de Gaziantep Valiliği olarak eğitime verilen desteklerin arkasındayız. Şahinbey Belediyesi başka hiçbir ilde olmayan projelere imza atıyor. Siz gençlerimizden bu desteklerin karşılığını başarıyla vereceğinizi temenni ediyorum. Hepinize başarılı bir yıl diliyorum” diye konuştu.