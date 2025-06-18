Şahinbey Belediyesi tarafından çevre temizliği ile ilgili yeni bir uygulama başlatıldı. Belediye ve zabıta ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışmada, yere çöp atan vatandaşlar kamera ile izlenerek cezai işlem uygulanacak.

Şahinbey Belediyesi, çevre temizliği konusunda yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, temiz bir şehir hedefiyle başlatılan bu çalışmayı halkla birlikte yürütmek istediklerini belirterek, uygulamanın detaylarını paylaştı. Başkan, belediye ekiplerinin çöp toplama ve sokak temizliğini titizlikle sürdürdüğünü, süpürge araçları ve elle temizlik yapan "mevkici" personelin sürekli sahada görev aldığını ifade etti. Ancak, bu çabanın tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Tahmazoğlu, "Yüz binlerce insanın yaşadığı bir şehirde, her bireyin arkasına bir temizlik görevlisi koyamayız. Bu nedenle vatandaşlarımızın da çevre temizliğine duyarlı olması gerekiyor" dedi.

Özellikle parklarda ve kamusal alanlarda yere atılan çekirdek kabukları, içecek ambalajları ve sigara izmaritlerinin şehrin görüntüsünü olumsuz etkilediğini söyleyen Tahmazoğlu, "Çöp kutusu birkaç metre ötedeyken yere çöp atmak kabul edilemez. Biz bu konuda halkımızı bilinçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zabıta araçlarına kamera takıldı

Yeni uygulama kapsamında zabıta araçlarına kamera yerleştirildiğini ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerin gözetlenmeye başlandığını açıklayan Başkan, bu sayede yere çöp atan kişilerin tespit edildiğini söyledi. Sosyal medya üzerinden de konuyla ilgili bir anket başlattıklarını belirten Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımıza sorduk: Yere çöp atanlara ne ceza verelim? Gelen önerilere göre yasal yaptırımlar uygulayacağız" şeklinde konuştu.

"Temizlik gönüllülükle olmalı"

Cezaların miktarının henüz belirlenmediğini, ancak kamuoyundan gelen görüşlerin dikkate alınarak bir karar verileceğini ifade eden Başkan Tahmazoğlu, "Biz istiyoruz ki bu iş ceza zoruyla değil, gönüllülükle yürüsün. Atalarımız ‘Aslan yattığı yerden belli olur’ demiş. Temizlik imandandır. Müslüman bir toplum olarak çevremizi temiz tutmak hepimizin görevi" diye konuştu.