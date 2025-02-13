Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi’nde el sanatları kursuna katılan kadınlar, yıl boyunca yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi. Sergide iğne oyasından tel kırmaya, kanaviçeden hardangere, kasnak işlerinden modern el nakışlarına kadar birçok el sanatı eseri beğeniye sunuldu.

Şahinbey Belediyesine bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi’nde bulunan el sanatları kursuna katılan kadınlar hem geleneksel sanatları yaşatma hem de el becerilerini geliştirerek üretime katkı sağlama fırsatı buldu. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, kadınların emek ve sabırla hazırladığı çeyizlik ürünleri büyük ilgiyle inceledi.

Geleneksel ve modern el sanatları bir arada

Sergide iğne oyası, tel kırma, kanaviçe, hardanger, kasnak işi ve modern nakış teknikleriyle hazırlanmış birbirinden şık çeyiz ürünleri yer aldı. El emeği göz nuru işlemeler, otantik tasarımlar ve ince detaylarla süslenen ürünler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Sergiyi gezen vatandaşlar, kadınların sabır ve özenle hazırladığı el işlerine hayran kaldıklarını belirterek, bu tür geleneksel sanatların yaşatılmasının önemine vurgu yaptı. Kursiyerlerin ürettiği el işi çeyizlikler, sadece sanatsal bir değer taşımakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik bir kazanç kapısı haline de geliyor.

Kadınlardan büyük ilgi

El sanatları kursuna katılan kadınlar, bu etkinlik sayesinde hem el becerilerini geliştirdiklerini hem de sosyal bir ortamda üretken vakit geçirdiklerini dile getirdi. Kursiyerlerden bazıları öğrendikleri el işlerini satarak aile bütçesine katkıda bulunurken, bazıları da bu sanatı gelecek nesillere aktarmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Şahinbey Belediyesi’nden kadınlara destek

Şahinbey Belediyesi tarafından verilen desteklerle, kadınların meslek edinmesine ve sanatsal becerilerini geliştirmesine yönelik bu tür kurslar yıl boyunca düzenlenirken kurslara ilgi ise her geçen yıl daha da artıyor. Şahinbey Belediyesi kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını teşvik etmeye yönelik çalışmalarını devam ettiriyor.