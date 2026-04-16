Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından yürütülen tarımsal destek programı kapsamında çiftçilere yönelik fide dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilere yönelik fide desteğini sürdürüyor. Üreten çiftçiye destek kapsamında fide dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi'nin verdiği bu destek çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Şahinbey Belediyesi ile Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Şahinbey ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere sertifikalı sebze ve meyve fidesi desteği verildi.

Çiftçilere kavun, karpuz, patlıcan, biber, domates ve salatalık olmak üzere 5 milyon adet fide desteği için ilçenin kırsal Kapcağız Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, Şahinbey Belediyesi olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.

'Her zaman çiftçimizin yanındayız'

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilere 5 milyon adet fide desteğinde bulunduklarını belirten Güzel, 'Biz Şahinbey Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Tarıma emek veren çiftçilerimiz bizim için çok değerlidir. Ben de size bu verdiğiniz emeklerden ve desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz Şahinbey Belediyesi olarak her zaman sizinleyiz. Başkanımızın ideallerini biliyorsunuz. Siz tarımı tabi bizden iyi biliyorsunuz ama başkanımız da tarımın geleceğini iyi biliyor ve ona göre hesaplar yapıyor. Fırat'ın suyunun buraya gelmesiyle ilgili başlattığı bir proje var. Hala o projenin peşinde çalışmaları devam ediyor. Bugünde Şahinbey Belediyesi olarak 5 milyon adet fide dağıtıyoruz. Yeni dağıtımlarla birlikte bu toplamda 53 milyon 136 bin fideye ulaşacak. Bu dağıtacağımız fidenin maliyeti 60 milyona yakın ve bunun yarısını belediyemiz ödüyor. Yarısını da çiftçilerimiz ödeyecek. Daha önce Şahinbey ilçemizde 80 bin dönüm alan ekili alanımız vardı. Başkanımızın destekleriyle ekili alan şu anda 300 bin dönüm dekar alana çıktı. Biz kaynak olarak destek oluyoruz ama asıl emek sizin ve köylerde o işleri yapmak kolay değil' dedi.

'Bu büyük bir destek'

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 'Hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de yerel yönetimlerimizin destekleriyle çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Gaziantep ilimizde 2025 yılında çiftçilerimize vermiş olduğumuz destek 1 milyar 250 milyon TL ve bunun içerisinde tüm tarla ürünleriyle ilgili hayvancılıkla ilgili destekler var. Baktığımızda Şahinbey Belediyemiz patlıcan, biber, salatalık, karpuz ve kavun gibi 5 milyon adet fideyi çiftçilerimize yüzde 50 hibeyle yaklaşık 60 milyon TL'ye a bir kaynağı belediyemiz bütçesinden karşılamakta. Bu büyük bir destek' diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere fideleri dağıtıldı.