Gaziantep'te jandarma ekiplerince okul çevreleri ve sokaklarda huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 78 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması' kapsamında il genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde, başta okul çevreleri olmak üzere asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve öğrencilerin güvenliğinin artırılması amacıyla ekipler sahada yoğun mesai yaptı.

İl genelinde 363 ilkokul, 113 ortaokul ve 36 lise olmak üzere toplam 534 okulda güvenlik önlemleri artırılırken, okul çevreleri ve güzergâhlarda denetimler sıklaştırıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda; 6 bin 452 şahıs sorgulandı, 2 bin 595 araç kontrol edildi, 133 sokak, 48 park ve 34 metruk bina denetlendi, 96 iş yeri kontrol edildi. Denetimler sonucunda; 78 aranan şahıs yakalandı, 10 şüpheli gözaltına alındı, 5 gram esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi, 20 sürücüye idari para cezası uygulandı, 6 araç trafikten men edildi.

Yetkililer, çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmesini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.