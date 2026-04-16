Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kocaeli'ye atanan Ahmet Mert ve Zonguldak Bölge Liman Başkan Vekili Mustafa Köker ile makamında bir araya geldi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentteki deniz ticareti ve liman yönetimi kadrolarında yaşanan değişimler nedeniyle kabul gerçekleştirdi. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı görevine getirilen Ahmet Mert ile Zonguldak Bölge Liman Başkan Vekili Mustafa Köker, Valilik makamında ağırlandı.

Kabul sırasında Vali Hacıbektaşoğlu, kentteki görev süresi tamamlanan Ahmet Mert'e bugüne kadar sunduğu katkılar ve yürüttüğü çalışmalar için teşekkürlerini iletti. Vali Hacıbektaşoğlu, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı görevine atanan Ahmet Mert'e kente verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.