Zonguldak'ın Asma Mahallesi'nde belediye temizlik aracı ve iki sivil aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Asma Mahallesi 69 Ambarları mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Zonguldak Belediyesi'ne ait 67 ABV 428 plakalı temizlik aracına, aynı istikamette ilerleyen 78 AHH 046 plakalı panelvan araçla ile 78 SK 163 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi

İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıslar, müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında bölgede trafik akışı, bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin tahkikat başlattı.