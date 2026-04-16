Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında, kurumsal yapının güçlendirilmesine yönelik teknik destek sözleşmesi imzalandı.

İKA'nın 2025 Teknik Destek Programı kapsamında desteklemeye hak kazanan 'GTB'de Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Kurulması' projesinin hayata geçirilmesi adına teknik destek sözleşmesi, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu tarafından imza altına alındı.

İKA desteğiyle yürütülecek proje kapsamında; ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi çerçevesinde kurumsal risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesine yönelik kapsamlı bir danışmanlık süreci gerçekleştirilecek. Toplamda 3 ay sürecek proje kapsamında alınacak danışmanlık hizmetiyle; personel eğitimlerinden sistem kurgusuna, risklerin tanımlanmasından analizine ve eylem planlarının oluşturulmasına kadar birçok başlık ele alınacak.

'Riski doğru yöneten kurumlar geleceği de doğru inşa eder'

İmza töreninde konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kurumsal sürdürülebilirliğin ancak doğru risk yönetimiyle mümkün olduğunu belirterek, 'Günümüz dünyasında kurumların karşı karşıya olduğu riskler yalnızca finansal değil; operasyonel, stratejik ve itibari boyutlarıyla çok katmanlı bir yapı arz etmektedir. Bu nedenle riskleri yalnızca ortaya çıktığında değil, önceden öngörerek yönetmek, kurumsal reflekslerimizi güçlendiren temel unsurlardan biridir. ISO 31000 standardı çerçevesinde oluşturulacak bu sistem, karar alma süreçlerimize daha sağlıklı bir zemin kazandıracak ve kurumsal dayanıklılığımızı artıracaktır' dedi.

Konuşmasında İKA ile yürütülen iş birliklerine de değinen Akıncı, 'Ajansımızla bugüne kadar birçok vizyoner projeyi hayata geçirdik. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nun kurulması ve laboratuvar altyapımızın güçlendirilmesi gibi çalışmalar hem sektörümüze hem de bölgemize önemli kazanımlar sağlamıştır. Bu yeni projenin de aynı vizyonla kurumumuza değer katacağına inanıyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.

'Kurumsal kapasiteyi güçlendiren her adım bölgesel kalkınmaya katkı sağlar'

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu ise konuşmasında, ajans olarak bölgesel kalkınmayı destekleyen projelere öncelik verdiklerini ifade ederek, 'Kurumsal yapıların güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenlerinden biridir. Risk yönetimi gibi stratejik alanlarda sağlanan teknik destekler, kurumların daha öngörülebilir ve etkin bir şekilde hareket etmesine katkı sunmaktadır. GTB ile yürüttüğümüz bu iş birliğinin, kurumsal kapasitenin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.