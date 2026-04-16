Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Meslek Yüksekokulu'nda gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen 'Sağlıklı Gençlik İçin Harekete Geçme Zamanı' konulu seminer, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan Psikolojik Danışman Ramazan Dovan, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Dovan, madde ve teknoloji bağımlılığının günümüzde gençler arasında giderek yaygınlaştığını belirterek, bu durumun hem fiziksel hem de psikolojik açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Öğrencilere, bağımlılıktan korunma yolları, risk faktörleri ve erken farkındalığın önemi hakkında kapsamlı bilgiler sunulurken; özellikle gençlerin bilinçli karar verme becerilerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasının bağımlılıkla mücadelede en etkili yöntemlerden biri olduğu belirtildi. Seminer kapsamında, spor, sanat ve sosyal faaliyetlerin gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmadaki rolü üzerinde duruldu. İnteraktif bölümde öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Seminer sonunda, Ramazan Dovan'a Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hatice Ulusoy tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.