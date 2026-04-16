HATAY (İHA) -Hatay'ın Arsuz ilçesinde ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvası açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Nikah Salonu'nda yapılan turnuvanın açılışına Arsuz kaymakamı Fatih Eroğlu'da katıldı. Açılışta yarışma kategorileri tanıtılırken, öğrencilerle yakından ilgilenen Eroğlu, onların heyecan ve mutluluklarına ortak oldu. Program kapsamında öğrencilerle birlikte müsabaka da gerçekleştirilerek renkli görüntüler oluştu.

Kaymakam Eroğlu, etkinliğin öğrencilerin zihinsel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, akıl ve zeka oyunlarının analitik düşünme, strateji geliştirme ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini ifade etti. Eroğlu, turnuvaya katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.