Gaziantep Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Miktat Olgun'u Ankara'daki makamında ziyaret etti. Ziyarette, AB tescilli Araban sarımsağı ile makarnalık sert buğdayın ata tohumu üretimi için destek talep edildi.

Hasan Altun, Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirilen ve ünü ülke sınırlarını aşan Araban sarımsağı ile makarnalık sert buğdayın ekim, yetiştirme ve hasat süreçleri hakkında bilgi verdi. Bu ürünlerin hem ülke hem de bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirten Altun, bu yıl yaklaşık 30 bin dönüm alanda Araban sarımsağı, 100 bin dönüm civarında alanda ise makarnalık sert buğday ekimi yapıldığını, hasat dönemine ise sayılı günler kaldığını ifade etti.

Altun, her iki ürünün de sürdürülebilirliği ve kalitesinin korunması adına ata tohumu üretimi konusunda destek talebinde bulundu.

TYAB Yönetim Kurulu Başkanı Miktat Olgun ise Türkiye'nin sertifikalı tohum üretimi konusunda önemli bir gelişim sürecinde olduğunu belirterek, Araban Ovası'nda bilinçli üreticiler tarafından yetiştirilen Araban sarımsağı ile özellikle firik ve Antep baklavası yapımında kullanılan makarnalık sert buğday için ata tohumu çalışmalarına destek vereceklerini söyledi.

Ziyarette ayrıca Araban Ovası'nda antepfıstığı, zeytin, üzüm, badem, buğday, arpa, nohut, pamuk, ay çekirdeği, karpuz ve kavun gibi çok sayıda tarım ürününün de yetiştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Olgun, nazik ziyaretlerinden dolayı Hasan Altun ve beraberindeki heyete teşekkür etti.