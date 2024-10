Şahinbey Belediyesi’nin 12-20 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği 8. Şahinbey Kitap Günleri Fuarı protokolü Gaziantep Valiliği’nde imzalandı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 8.’ncisi düzenlenecek olan “Şahinbey Kitap Günleri” fuarının protokolü imzalandı. 12-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan kitap fuarı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

“Kitap okumayı herkese tavsiye ediyorum”

Kitap okumayı önemsediğini ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “Kitap bizim vazgeçilmezimiz. Ben de kitap okuyarak dinlenen birisiyim. Kitap hiçbir muadili olmayan bir üründür. Günümüzün en önemli sorunlarından birisi dijital bağımlılık. Çocuklarımızı tabletten, telefondan kaldıramıyoruz. Bunların çokça konuşulduğu bir dönemde keyifle kitap okuyan insan figürleri bana çok anlamlı geliyor ve çok önemsiyorum. Kitap okumak başka bir şeyle tolere edilemeyecek bir eylem ve herkese de tavsiye ediyorum. Gençlerimizin okuyacağı kitaplar, onlara yol göstererek, bilgi dağarcıklarını arttıracaktır. Bu anlamda dolu dolu bir kitap fuarı yapan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Ayrıca böyle bir organizasyona destek veren Şahinbey İlçe Kaymakamlığı’nı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ni, Gaziantep Üniversitesi’ni, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü tebrik ediyorum” dedi.

“16 milyon kitap dağıtımı yaptık”

Gençleri kitap okumaya teşvik ettiklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “12-20 Ekim tarihleri arasında 8’incisini düzenleyeceğimiz kitap fuarımız geleneksel hale geldi. Okumak çok önemli, dinimizin ilk emri ‘Oku’. Gençlerimiz, özellikle son zamanlarda sosyal medya bağımlısı olup, kitap okumaktan uzaklaştılar. Bizimde onları kitap okumaya teşvik etmemiz gerekiyor. Bunun içinde kütüphaneler ve kitaplar lazım. Şu an Şahinbey ilçemizde 13 tane Millet Kıraathanemiz var. Öğrencilerimiz orada kitap okuyup ders çalışıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımız protokol gereği 21 tane Z kütüphaneyi okullarımıza kazandırdık. Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanemizin resmi açılışını henüz yapmamamıza rağmen şu anda 61 bin abonesi var. Aynı anda 4 bin 500 öğrenci ders çalışabiliyor. Bunların yanı sıra her evde bir kütüphane olsun istedik ve öğrencilerimize bu zaman kadar 16 milyon kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Yine kitap okumayı teşvik etmek amacıyla her yıl yarışmalar düzenleyip her okulun 1’inci, 2’nci ve 3’üncülerini Umre’ye gönderiyoruz. Böylelikle öğrencilerimizi okumaya teşvik ediyoruz. Düzenleyeceğimiz Kitap fuarımıza 170 yayıneviyle 131 yazar katılacak. Böylelikle okurlar sevdikleri yazarlarla buluşmuş olacak. Ayrıca sanatçımız Yücel Arzen’de kitap fuarımıza gelerek konser verecek. Bu çerçevede bizlere destek olan Gaziantep Valimiz Kemal Çeber’e, Şahinbey İlçe Kaymakamımız Mehmet Emin Taşçı’ya, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’ye, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir’e ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Erdal Kılınç’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir organizasyonda olmaktan mutluyuz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun düzenlediği kitap fuarlarının üniversitelere pozitif yansımaları olduğunu belirten Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Böylesi önemli bir etkinlikte paydaş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ilklerin, en büyüklerin düzenleyicisi oldu. Sürdürülebilirlik çok önemli. Kitap fuarı konusunda sekizincisinin yapılıyor olması zaten kitapseverlerin bu fuara sahiplendiğini gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kitap fuarına Gaziantep Üniversitesi olarak destek verdiklerini belirten Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “Şahinbey Belediyemizin bu etkinliğini üniversite olarak desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gaziantep Üniversitesi olarak böyle bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir düzenlenen kitap fuarının öğrenciler için çok önemli olduğunu belirterek, “Böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapılmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız bu anlamda şehre ciddi anlamda canlılık kazandırdı. İnşallah bundan sonra bizde elimizden gelen gayreti sarf ederek ve daha da çeşitlendirerek, bu organizasyonun devam edeceğini umuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Önemli bir organizasyon”

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenecek olan kitap fuarının öğrenciler için çok önemli olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdür Erdal Kılınç ise, “Öğrencilerimizin kitapla buluşacağı bir kitap fuarının daha protokolünü imzaladık. Eğitim camiası olarak bizi mutlu eden bir çalışma. Gaziantep Valimiz Kemal Çeber’e himayeleri için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.