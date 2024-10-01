Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılında kapasitesini artırarak bin 100 öğrenciye hizmet vermeye başladı.

Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, bu yıl kapasitesini artırarak yoluna devam etti. Geçtiğimiz dönem 820 öğrenciye eğitim sunan kreşler, bu yıl farklı bölgelerdeki şubeleriyle daha fazla çocuğa güvenli ve modern bir ortamda eğitim fırsatı tanıyor. Teomanpaşa, Sakarya, Varsak, Ahatlı, Erenköy ve Özgürlük’teki şubeleriyle faaliyet gösteren Nasreddin Hoca Kreşleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılında toplam bin 100 öğrenciye kapılarını açtı. Hafta içi her gün sabah 08:00 ile akşam 17.30 arasında hizmet veren kreşlerde, çocuklara sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi olmak üzere üç öğün yemek imkanı sunuluyor. Kreşlerde okul öncesi eğitimin yanı sıra, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla drama, İngilizce, spor, satranç, modern dans ve halk oyunları gibi çeşitli branş dersleri de veriliyor. Kepez Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda çocukların gelişimine katkı sağlıyor.