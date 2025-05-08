Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Futbol Kulübü’ne ait 160 bin lisanslı formayı öğrencilere hediye etti. Forma dağıtım programına Gaziantep FK Kaptanı Alexandru Maxim de katıldı.

Spora ve gençliğe verdiği desteği sürdüren Şahinbey Belediyesi, 160 bin lisanslı Gaziantep Futbol Kulübü formasını ilçedeki lise öğrencilerine dağıtacak. Formaların dağıtımına Gülşen Batar Anadolu Lisesi’nde başlandı. Öğrencilere moral vermek ve takımlarına olan bağlılıklarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, lisanslı formalar büyük bir sevinçle karşılandı. Forma dağıtımı sırasında okul yönetimi, öğrenciler, Gaziantep Futbol Kulübü’nün futbolcuları ve belediye yetkilileri bir araya geldi. Gaziantep FK’nın başarılı oyuncusu Alexandru Maxim de dağıtılan formalara imza attı.

Mehmet Tahmazoğlu: "Gaziantep’in, Şahinbey’in çocukları bu takımda oynasın"

Programda konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bu formaları size hediye ediyoruz ki hem sporda kullanın hem de şehrimizin markası olan Gaziantep Futbol Kulübü’nün formasını gururla giyin. Maçlara da gelin. Başkanımız maçlar için sizlere bilet desteği de sağlıyor. Özellikle yarın oynanacak Alanya maçına tüm okul öğrencilerimizi ve ailelerini davet ediyoruz. Ayrıca size bir sürprizimiz var. Başkanımız, ’Avrupa’ya gideceğiz’ diyerek takıma yeni sporcular kazandırmak istediklerini belirtti. Ben de kulüp başkanımıza dedim ki, ’Gelin altyapıyı güçlendirelim, Gaziantep’in, Şahinbey’in çocukları bu takımda oynasın’. Gençlerimiz çok yetenekli ve biz onlara destek olacağız. Bunun yanı sıra sizler için FIFA onaylı futbol topları hazırlıyoruz. Süper Lig’de oynanan topların aynısından tam 160 bin adet yaptırıyoruz ve bunları sizlere dağıtacağız. İsteyene futbol, isteyene basketbol, isteyene voleybol topu hediye edeceğiz. Bu dağıtımı bir ay içinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Kemal Çeber: "Gaziantep Futbol Kulübü’nü çok seviyoruz ve hep birlikte desteklemeye devam edeceğiz"

Forma dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Sizlere mutlu, sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü’nü çok seviyoruz ve hep birlikte desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye’sine öğrencilere verdiği destekten dolayı teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, "Gazi şehrimizin gururu olan futbol takımımız, bu yıl hepimize Avrupa hayali kurdurdu. Sporcularımızın elde ettiği başarılar göğsümüzü kabarttı. Şimdi ise 160 bin forma dağıtarak tüm okullarımızda, tüm gençlerimize takımımızın sevgisini aşılayacağız ve onları spora teşvik edeceğiz" şeklinde konuştu.

Memik Yılmaz: "Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz"

Desteklerinden dolayı Tahmazoğlu’na teşekkür eden Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, "Bizimle birlikte sevinen ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan çok kıymetli bir devlet büyüğümüz olan başkanımıza huzurlarınızda binlerce kez teşekkür ediyorum. Ayrıca Gaziantep Futbol Kulübü’nün formasının üzerinde yer alan ‘Şahin Bey’ isminin de bir hikayesi var. Bunu da sizlerle paylaşmadan geçemem. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu ismin forma üzerinde yer almasında emeği geçen, atalarımızdan bize miras kalan Şahin Bey adını gururla taşıyan, kulübümüze desteğiyle öne çıkan çok değerli belediye başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz" diye konuştu.

Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafları çekildi.