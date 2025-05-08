Şehitkamil Belediyesi’nin organizasyonlarıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl coşkuyla kutlanacak. Sportif faaliyetlerden konserlere kadar 1 ay sürecek etkinliklerle gençlik, bayramını doyasıya kutlayacak.

Şehitkamil Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Bugün başlayan etkinliklerle bayram coşkusu doyasıya yaşanacak. Çeşitli spor etkinliklerinin yanı sıra konserlerle bayram heyecanı ilçe geneline yayılacak.

Bayram coşkusu basketbol turnuvası ile başladı

Etkinliklerin ilk ayağında Basketbol Turnuvası ile şölen başladı. 07-16 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşen turnuva ile küçükler ve yıldızlar kategorisinde düzenlenen turnuvada genç yetenekler şampiyonluk için kıyasıya yarışacak.

Şampiyonluk için yarışacaklar

Parkede heyecan sürerken minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 10-11Mayıs tarihlerinde Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde Badminton Turnuvası düzenlenecek. 12-16 Mayıs tarihleri arasında ise Gazikent Sahası’nda U-15, U-16, U-17 ve U-18 Kategorilerinde sporcular şampiyonluk için sahaya çıkacak. 14-16 Mayıs tarihlerinde de 15-18 yaş arası gençler için Dülük Tabiat Parkı içerisinde yer alan Gençlik Kampı’nda Paint Ball Turnuvası düzenlenecek.

Bayramın coşkusu konserle devam edecek

Gençlerle birlikte Şehitkamil halkı 19 Mayıs coşkusunu konserlerle de sürdürecek. Şehitkamil Belediyesi Gençlik Orkestrası tarafından 18 Mayıs 2025 Pazar günü Şehitkamil Sanat Merkezi’nde 19 Mayıs Özel Konseri ile katılımcılar gönüllerinde eğlenecek. 22 Mayıs 2025 Perşembe Günü ise Şehitkamil Sanat Merkezi’nde Pop ve Rock konseri düzenlenecek.