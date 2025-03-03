Şahinbey Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Mart ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 12 maddenin 6’sı İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 4’ü Plan Bütçe Komisyonu’na, 1’i Dış İlişkiler Komisyonuna havale edilirken 1 madde ise Teklif Karar olarak gündeme alınıp komisyonlara sevk edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Mart ayı 2. oturum toplantısını 06 Mart 2025 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.