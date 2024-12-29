Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı 4-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Ligdeki istikrarlı çıkışını ODTÜ deplasmanında da sürdürmek isteyen mavi-beyazlı ekip karşılaşmanın büyük bölümünde rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek sahadan 4-0’Lık galibiyetle ayrıldı.

“Önemli bir galibiyetti”

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, takımını tebrik ederek, “Şampiyonluk hedefimize ulaşmak için tüm karşılaşmalar final niteliğinde hazırlanıyor ve maçlara çıkıyoruz. ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ligin güçlü takımlarından. Biz ligdeki tüm takımların ortaya koyduğu mücadeleye saygı duyuyoruz. Ancak Şahinbey Belediyespor Kulübü olarak hedefimiz her sezon olduğu gibi bu sezonda şampiyonluk. Her maça galibiyet için çıkıyoruz. Bu haftada ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’na misafir olduk. İyi bir maç oldu ve rakibimizi 4-0 mağlup ettik. Bundan sonra da yolumuza emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Alınan galibiyetten dolayı teknik yeti ve futbolcularımızı kutluyorum” dedi.