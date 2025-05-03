Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan cisim, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekiplerini harekete geçirdi. İncelenen cismin roket motoru olduğu değerlendiriliyor.

Olay, Karasu Camitepe Mahallesi mevkiinde dün gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plajda yürüyüş yapan bir vatandaş, sahilde kıyıya vurmuş bir cisim olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi sevk edildi. Cismin bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri alan ekiplerce inceleme yapıldı. İlk incelemelerde cismin, roket motoru olduğu değerlendirildi. Patlayıcı madde olmadığı öğrenilen cisim, bulunduğu bölgeden Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından alındı.