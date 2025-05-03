Türkiye genelinde 15 Nisan’da sona eren denizlerde av sezonuna rağmen, Zonguldak’ta balık tezgahlarında hareketlilik sürüyor. Kent merkezinde balıkçılık yapan Oktay Ertürk, sezon dışı dönemde de vatandaşın balıksız kalmaması için çalıştıklarını belirtti.

Balıkçı Oktay Ertürk, tezgahında mezgit, istavrit, barbun ve izmarit gibi türlerin bulunduğunu söyledi. Ertürk, "Yine bulduk balığı. Mezgit var, istavrit var, barbun var, izmarit var. Vatandaşı yine balıksız bırakmadım" dedi.

Denizde balık miktarının gün gün değiştiğine dikkat çeken Ertürk, fiyatların da buna göre şekillendiğini ifade etti. "Bugün biraz fiyatları biraz yüksek, az balık çıktı. Dün somon kampanyası vardı, 150 TL satılıyordu. Yarından sonra yine bir somon kampanyası yapacağım 150 lira. Halka yine ucuz balık yedireceğim yani" diye konuştu.

Ertürk, bazı balık türlerinin tezgâhlardaki fiyatlarını da şöyle açıkladı:

"300 lira isabet, 300 lira mezgit. Barbundan 300 lira, her yerde 400, 500 lira, bizde 300 lira barbun. Fiyatlar yine uygun yani yine uygun."

Geçen sezonu değerlendiren Ertürk, "Sezon iyiydi. Balık bolluğu vardı. Bol bol balık yedirdik. Ucuz da balık yedirdik yani. Seneye tabii gene aynı. Gene ucuz balık yiyeceğiz" dedi. Denizlerdeki balık varlığıyla ilgili de konuşan Ertürk, "Denizde yine balık var. Palamut yine yapacak. Yine palamutumuz var yani denizde" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de endüstriyel balıkçılık faaliyetleri 15 Nisan - 1 Eylül tarihleri arasında yasak kapsamında bulunuyor. Bu dönemde küçük ölçekli balıkçılar ile yetiştiricilik ürünleri, piyasadaki talebi karşılamaya devam ediyor.