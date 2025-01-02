Aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezleri, hastaneler ile dijital olarak entegre oluyor. Bu sistem sayesinde aile hekimleri tetkikleri doğrudan talep edebilecek hale gelirken, hastalar hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek. Sonuçlar ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, yeni sistemin hastanelerdeki yoğunluğu azaltacağını ve sağlık hizmetlerini hızlandıracağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Bu entegrasyon çerçevesinde, aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezleri hastanelerle dijital olarak entegre olacak. Sistem sayesinde aile hekimleri, INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Hastalar, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek. Sonuçlar ise doğrudan aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek.

"Sağlık hizmetleri daha hızlı ve erişilebilir olacak"

Aile hekimlikleri ve hastaneler arasında gerçekleştirilen dijital entegrasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, bu çalışmanın detaylarını aktardı. Pehlevan, "Birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmaları tamamlanmasıyla birlikte 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm illerde uygulanmaya başlandı. Bu entegrasyon çerçevesinde, aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezleri, hastanelerle dijital olarak entegre oldu. Aile hekimleri, INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Hastalar, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini yaptırabilecekler. Sonuçlar ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek yani hastalar tekrar hastanede muayene olmalarına gerek olmadan tüm tetkiklerini yaptırabilecekler. Çıkan sonuçlarda aile hekimliklerinin ekranlarında görüntülenebilecek" dedi.

"Direkt tahlil, röntgen tetkiki istenebilecek"

Yüksek Pehlevan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aile hekimleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kayıtlı hastaları için yüzde 10 kontenjan ayrılarak tüm MHRS kapasitesinde randevu oluşturabilmektedirler. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimler, aile hekimleri tarafından yönlendirilen hastaları veya doğrudan hastaneye başvuran hastaları değerlendirdikten sonra sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden aile hekimine geri bildirim notu yazabilecektir. Aile hekimleri bu notu ekranları üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Aile hekimleri, laboratuvar tetkikleri için talep yaptıktan hemen sonra hastaya e-Nabız tarafından benzersiz, özel bir kod üretilerek aile hekimi bu kodu hastası ile paylaşacaktır. İlgili hasta hastaneye gittiğinde hastane bankosundan herhangi başka muayeneye gerek kalmadan bu kodla kayıt açılarak laboratuvar talep yapılıp direkt laboratuvara gidip tetkiklerini yaptırabilecektir. Hasta talep tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde bu tahlilleri yaptırmak durumunda. 3 gün içerisinde yaptırmazsa kod geçerliliğini kaybetmekte. Mamografi ve ultrason tahlilleri hariç tabii ki. Aile hekimleri kendisine kayıtlı hastalar için görüntüleme tetkiklerini, kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi aracılığıyla doğrudan ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarından isteyebilecektir. Bu işlemlerden mamografi ile gelişimsel kalça displazisi kapsamında uygun yaş grubundan (20 ile 100 günlük arası bebekler) istenilecek ultrason tetkiki için aile hekimleri doğrudan hastaneden randevu alarak tarihini ve saatini hastaya bildirecektir. Direkt grafilerde ise randevuya gerek yok. Direkt tahlil, röntgen tetkiki isteyebilecektir. Bu sistem sayesinde ülkemizde sağlık alanında yapılan çalışmaların çok daha hızlı, pratik ve erişilebilir olmasını umuyoruz"

"Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak istiyoruz"

Sağlık kuruluşlarının ve vatandaşların yapılan entegrasyon çalışmalarına adapte olma sürecine de değinen Pehlevan, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü olarak kriz masası oluşturduklarını ifade etti. Pehlevan, "Aslında entegrasyon bugün itibariyle başlamış durumda. Biraz adaptasyon süreci olacaktır. Biz müdürlüğümüzde kriz merkezi kurduk. Aile hekimlikleri ve hastaneler arasında Sağlıklı Hayat Merkezi’ndeki gerekli koordinasyonu sağlayarak anında müdahale etme şansımız olacaktır ve çok kısa süre içerisinde bunu etkin bir şekilde kullanmış olacağız. Özellikle amacımız hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve etkin tanı ve tedavi yöntemleriyle tedavi olmaları açısından sistem son derece önemli. Tüm vatandaşlarımız hasta olmadan önce koruyucu sağlık hizmetlerini almaları sağlıklı yaşlanmaları açısından oldukça önemli. Hastaların etkin bir şekilde birinci basamak sağlık hizmetlerini kullanarak etkin tanı ve tedavi olma şanslarını elde etmiş olacaktır" dedi.

"Aile hekimlerimiz oldukça tecrübeliler"

Kocaelililere, aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerine gitmeleri yönünde tavsiyeler veren Pehlevan, "Özellikle aile hekimlerimiz çok yetkin ve etkinler. Birinci basamak tesislerimize başvurmalarını öneriyoruz. Bizde Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı olarak yeni aile hekimlikleri birimi ve yeni aile sağlığı merkezlerini açma konusundaki çalışmalarımıza Bakanlığımızın desteğiyle devam ediyoruz. Aralık ayında 2 sağlık merkezi açmış olduk. Dolayısıyla vatandaşımız için en kolay en ulaşılabilir sağlık hizmeti birinci basamak sağlık merkezi ve aile sağlığı merkezi. Kocaeli’de dolayısıyla bunun için hastaneye gitmelerine gerek yok. Etkili bir şekilde hizmet alabilirler. Hem iş gücü kaybı, hem zaman kaybı hem de etkili sağlık hizmeti almaları açısından bu son derece etkili olmaktadır" ifadelerini kullandı.