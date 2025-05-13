Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ’Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ programı çerçevesinde öğrencilerle bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı, sağlık okuryazarlığını artırmayı ve temel sağlık kavramlarını eğlenceli bir ortamda öğretmeyi amaçlayan program, minik öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katılarak öğrencilerle birebir ilgilendi. Program çerçevesinde sağlık profesyonelleri çocuklara hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve ağız-diş sağlığı gibi konularda bilgilendirici ve eğlenceli sunumlar yaptı.

Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi

Çocuklar, sağlık personeliyle ilk temaslarını hastane ya da acil servislerde değil, okullarında güvenli ve neşeli bir atmosferde gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Program sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayan önemli bir adım olarak değerlendirildi.