Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, yılbaşı gecesi büyük tabaklardan kaçınmak ve küçük porsiyonlarla servis yapmanın aşırı yemeyi önlediğini söyledi.

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, dengeli bir menü ile yeni yıla enerjik ve mutlu bir şekilde başlamanın yollarını anlattı. Oturakçıibogil, sağlıklı bir yılbaşı sofrası için 8 önerisini şu şekilde sıraladı:

"1. İlk adım, sofranın ana unsurlarını planlarken besin gruplarını dengelemektir. Protein, karbonhidrat, sağlıklı yağlar, sebzeler ve tam tahıllardan oluşan dengeli bir menü tercih etmek yerinde olacaktır. Böylece sadece yılbaşı akşamını değil ertesi günü de sorunsuz bir şekilde geçirebilirsiniz.

2. Ana yemek için ağır ve yağlı seçenekler yerine, fırında pişirilmiş hindi, tavuk veya balık tercih edebilirsiniz. Özellikle baharatlarla marine edilmiş fırında somon ya da limonlu ve zeytinyağlı hindi eti, lezzetli ve sağlıklı bir alternatif sunar. Bu besinler hem doyurucu hem de düşük kalorilidir. Kırmızı et tüketilecek ise porsiyon kontrolüne özellikle dikkat etmek gerekir.

3. Beyaz pirinç yerine bulgur, karabuğday ya da kinoa kullanarak hazırlanan pilavlar hem lif oranını artırır hem de enerji verir. Tam tahıllar, kan şekerini dengeler ve uzun süre tokluk hissi sağlar. Bu, gece boyunca sofrada gereksiz atıştırmaları önlemeye yardımcı olacaktır.

4. Sebzeler yılbaşı sofralarınızın yıldızlarından biri olmalıdır. Fırınlanmış sebzeler, zeytinyağlı sebze yemekleri veya buharda pişirilmiş garnitürler hem lezzetli hem de besleyicidir. Sebzelerin rengârenk bir şekilde sofrada yer alması misafirlerinizin ilgisini çekeceği gibi vücuda gerekli vitamin ve mineral desteğini sağlar. Ayrıca lif bakımından zengin olduğu için midenizi de rahatlatcaktır.

5. Salatalar da sofrada mutlaka yer almalıdır. Ancak salataları hazırlarken ağır soslar kullanmaktan kaçınmak gerekir. Bunun yerine, zeytinyağı, limon suyu ve sirke gibi hafif soslarla tatlandırılmış salatalar hem hafif hem de sağlıklıdır. Ayrıca salatanızı, nar, ceviz veya avokado gibi besinler ekleyerek zenginleştirebilirsiniz.

6. Tatlılar genellikle yılbaşı sofralarının en cazip kısmını oluşturur. Ancak şekerli ve ağır tatlılar yerine daha sağlıklı alternatiflere yönelmek sağlık açısından olumlu bir hareket olacaktır. Fırınlanmış meyveler, hurma ve kuru yemişlerle hazırlanan enerji topları, tarçınlı elma tatlısı, dondurma veya yoğurtla servis edilen meyve salatası gibi hafif seçenekler hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de fazla kalori almanızın önüne geçer.

7. İçecek seçeneklerinizi ise istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Örneğin alkolsüz bir yılbaşı punchı hem eğlenceli hem de sağlıklı bir seçenek olarak sofrada yerini alabilir. Veya şekerli, gazlı içecekler yerine doğal maden suyu, taze sıkılmış meyve suları ya da bitki çayları tercih edilebilir. Bunları bir miktar buz, limon dilimi, nane yaprakları veya tarçın çubukları ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Çay-kahve tüketimini ise çarpıntı yapmaması için sınırlandırmak gerekir.

8. Son olarak, dikkat edeceğiniz bazı küçük ayrıntıların o gece daha sağlıklı bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı olabileceğini unutmayın. Örneğin, büyük tabaklardan kaçınmak ve küçük porsiyonlarla servis yapmak aşırı yemeyi önler. Ayrıca yemekleri yavaş yavaş tüketmek ve doyduğunuzu hissettiğinizde yemeyi bırakmak da sağlıklı bir yılbaşı gecesi geçirmenizi sağlar."