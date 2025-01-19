Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı heyeti, Uludere İlçe Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü olarak atanan Tarık Babat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal ve beraberindeki şube yönetimi, Uludere ilçe ve iş yeri temsilcileri ile birlikte Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne atanan Tarık Babat’ı makamında ziyaret edip, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Uludere’nin Şırnak’ın en güzel ve sakin ilçelerinden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Anmal, ’’Burada çalışanlar ayrı bir özveriyle çalışıyorlar. Sosyal imkanların az olduğu bir yer olması nedeniyle yöneticilerin burada çalışanların motivasyonunu yüksek tutmak için büyük bir özen göstererek birlik içerisinde çalışmalarının daha doğru olacağına inanıyoruz. Sağlığın bir ekip işi olduğu gerçeğinden hareketle çalışanın idarecileri başarıya götüren çalışanlardır. Bu nedenle idareci çalışanla birlikte iş barışı ve ekip işi bilinci ile çalışması durumda performansın üzerinde bir çalışma olacağına inanıyoruz. Bu vesile ile yeni göreve başlayan İdari ve Mali İşler Müdürü Tarık Babat’a görevinde üstün başalar dileriz’’ dedi.

Uludere Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Tarık Babat ise ’’İdare ile çalışanların el birliği çalışması gerektiğinden hareketle tüm çalışanlar olarak elbirliği ile halkımıza hizmet için 7 gün 24 saat çalışarak halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya çalışacağız. Bu anlamda da sağlık hizmetine katkı sunan sivil toplum örgütlerinin desteği bizler İçin büyük önem arz etmektedir’’ diye konuştu.