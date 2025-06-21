Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, kısa süre önce görevine başlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, sağlık hizmetlerinin il genelinde daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı. Yağan, yeni görevinde başarılar dilediği Dr. Öztürk’e, yürüttüğü sağlık çalışmalarında her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Dr. Hakkı Öztürk ise nazik ziyareti dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan’a teşekkür etti.