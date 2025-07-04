Medicana International İzmir Hastanesi Türk Sanat Müziği korosu dün akşam unutulmaz bir konsere imza attı. Aylardır prova yapan koro üyeleri, solo performanslarıyla da kulakların pasını sildi. Hastane Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Bizi biz yapan insan ruhuna uzanan elimiz ve hizmetlerimizdir" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenledir ki bizim için sağlık sayılardan fazladır. Bir çocuğun yeniden koşması, bir yaşlının ağrısız uyanması, bir annenin evladına kavuşması İşte bizim başarı tanımımız budur."

Medicana International İzmir Hastanesi’nde çalışan sağlık personeli, doktorlar ve idari personelin oluşturduğu Türk Sanat Müziği korosu, MBA Okulları Dokuz Eylül Kampüsü’nde konser verdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı konserde, ‘Şarkımı Senin İçin’, ‘Beyoğlu’nda Gezersin’, ‘Şimdi Bahara Erdim’, ‘Hatırla Sevgili’ gibi Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserleri seslendirildi. Konserin açılış konuşmasını gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Ege’de beşinci yılını dolduran Medicana’nın başarısının insan ruhuna dokunan hizmet anlayışından kaynaklandığını vurguladı. Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Sağlık alanında özverili çalışmalarıyla tanıdığımız sahnedeki arkadaşlarımızın bugün başka bir yönünü göreceğiz. Bu akşam sahnede izleyeceğiniz kişiler, sadece hekimler, hemşireler, sağlık çalışanları değil; aynı zamanda gönüllerini müziğe vermiş, Türk Sanat Müziği’nin zarafetini taşıyan çok değerli sanat dostlarıdır. Onlar, gündüz hastalarımızın şifası için çalışan, bu gece ise kalplerini ezgilere katan kahramanlarımızdır" dedi.

Müzik insanı insana yakınlaştırır

Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı sözlerine şöyle devam etti: "Bilim der ki, müzik stres hormonlarını düşürür, kalp ritmini yavaşlatır, hatta ağrı eşiğini yükseltir. Ben de müzikle iç içe büyümüş biriyim. Nota defterlerinin kenarına yazılmış küçük bestelerden büyük hayallere uzanan bir yolculuğun ne demek olduğunu iyi bilirim. Bu yüzden, sahnedeki her bir arkadaşımızın heyecanını ve emeğini yürekten hissediyorum. Onların sesi, sadece kulaklarımıza değil, kalplerimize de dokunacak. Biliyoruz ki, müzik insanı insana yaklaştırır. Bugün hastane koromuzla sadece notalar değil, birliktelik, şefkat ve dayanışma da duyacaksınız."

Dinleyenlerin kulaklarının pası silindi

Koro şefliğini Türk Sanat Müziği sanatçısı Dilek Şafak Çakar’ın yaptığı konserde aralarında ‘İkinci Bahar’, ‘Kimseye Etmem Şikayet’, ‘Benim Gönlüm Sarhoştur’, ‘İzmir’in Kavakları’ parçalarının da bulunduğu 25 eser seslendirildi. Solo performanslarla müzik ziyareti ikiye katlanırken, Medicana Bursa Hastanesi’nden doktorlar ve yöneticiler de dinleyenler arasındaydı. Koro şefi Dilek Şafak Çakar ve konsere söylediği türkülerle renk katan Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Çakar’a çiçeklerini Medicana Sağlık Grubu adına Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt takdim etti. Dr. Engin Bozkurt, bu anlamlı konser için İzmir’de olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Sanata önem veriyoruz. Sanat dalları arasında müzik, sağlığa katkısı nedeniyle en çok önemsediğimiz alan. İzmir hastanemizde bugün ilki gerçekleştirilen konserlerin devamını diliyorum" diye konuştu.