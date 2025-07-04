Muğla genelinde yaz mevsiminin etkisiyle artan hava sıcaklıkları ve düşen nem oranı, orman yangını riskini ciddi şekilde yükseltiyor. Bu çerçevede, ormanların korunmasına yönelik önleyici tedbirler ve farkındalık çalışmaları da hız kazandı.

Trafik denetimlerinde görevli ekipler, özellikle kırsal ve ormanlık alanlardan geçen yollarda sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtarak, yangınlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların yangın riskine karşı daha duyarlı hareket etmeleri gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu: "Lütfen seyir halindeyken cam, pet şişe, sigara izmariti gibi atıkları kesinlikle araç dışına atmayınız. Ormanlık alanlar, ekili araziler ve kuru otlarla kaplı bölgelerde yangın riski doğurabilecek hiçbir davranışta bulunmayınız. Unutmayalım, küçük bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir"

Ayrıca araç içerisinden dışarıya çöp veya izmarit atan vatandaşların görülmesi halinde, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi istenirken, bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.