Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir evin çatı katında bulunan yaban arısı yuvası, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Çeşme Mahallesi Dış Kale Altı Sokak’ta Abdullah Yıldız, evinin çatı katında büyük bir yaban arısı yuvası fark edince durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yuvayı dikkatlice yerinden çıkararak çuvala koydu. Ardından yaban arıları, yerleşim alanından uzağa götürülerek doğaya bırakıldı.
Yaban arılarının çıkarılma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA