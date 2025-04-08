Elazığ’da kadınların ellerinde şekillenen dekoratif sabunlar ülke içi ve dışı birçok yere gönderiliyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi’ndeki Sabun Sanatı Kursu unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı canlandırıyor. Kadın kursiyerler sabunları adeta sanata dönüştürüyor. Rendelenen ve gıda boyası ile renklendirilen sabunlar ardından kıvama gelene kadar yoğuruluyor. Kıvamını alan sabun ardından kadınların ellerinde meyve ve çiçek gibi birbirinden farklı ürünlere dönüşüyor. Kokulu dekoratif ürünler, ülke içi ve dışı birçok yere gönderiliyor.

Sabun sanatı hakkında bilgi veren usta öğretici Özlem Ataş, "Sabun sanatı Osmanlıdan kalan unutulmaya yüz tutmuş bir sanattır. Edirne’de de daha çok yaygındır. Daha çok meyve şeklinde yapıyorlar. Ben bunu daha çok çiçeğe dönüştürmek istedim. Halk Eğitim Merkezi’nde de kursunu açtık. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı canlandırıyoruz. Sabunu rendeliyoruz, istediğimiz renkte gıda boyası kullanarak renklendiriyoruz. Hiçbir kalıbı olmadan kendi elimizle şekillendiriyoruz. Hayal gücümüzü kullanıyoruz. Yurt dışına kadar sipariş alabiliyoruz. Öğrencilerimiz de bunları gönderebiliyor. Yurt içine de sipariş olarak çalışıyoruz. Bu ürünleri evimizde aksesuar olarak kullanabiliyoruz. Kokusu çok güzel yayılıyor. Bu ürünleri her yerde kullanabiliriz" dedi.