Tükenmişlik sendromunun bireye etkilerinden bahseden Psikolog İrem Naz Kırım, "Bireyler sürekli kendilerini bitkin ve isteksiz hissediyorsa, sabahları uyanmakta güçlük çekiyorlarsa ve günlük işlevsellikleri azaldıysa, bu durum tükenmişlik sendromuna işaret edebilir" dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Psikoloji Kliniğinden Psikolog İrem Naz Kırım, tükenmişlik sendromunun belirtileri ve etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Modern yaşamın getirdiği yoğun tempo, stres ve yüksek beklentiler, bireylerin fiziksel ve ruhsal olarak tükenmesine neden olabiliyor. Tükenmişlik sendromu, özellikle iş hayatında sık karşılaşılan bir durum olsa da, kişinin tüm yaşamını etkileyerek motivasyon kaybına, sürekli yorgunluk hissine ve hatta sabahları yataktan kalkmakta zorlanmaya yol açabiliyor.

"Günlük işlevsellik azaldıysa dikkat"

Psikolog İrem Naz Kırım, tükenmişlik sendromunun en yaygın belirtileri arasında kronik yorgunluk, ilgisizlik, duygusal tükenme ve uyku problemlerinin yer aldığını belirtti. Pskikolog Kırım, "Bireyler, sürekli kendini bitkin ve isteksiz hissediyorsa, sabahları uyanmakta güçlük çekiyorsa ve günlük işlevsellikleri azaldıysa, bu durum tükenmişlik sendromuna işaret edebilir" diye konuştu.

"Depresyona neden olabilir"

Tükenmişlik sendromunun tedavi edilmeden devam etmesi durumunda kişiyi depresyona sokabileceğinin altını çizen Kırım, "Tükenmişlik sendromu bireyin iş hayatından, yakın çevresindeki ilişkilerinden aldığı zevki, başarı ve değerli olma hissini azaltan, öz saygısını kaybetme duygusuna yol açan bir zihinsel ve fiziksel tükenme durumudur. Sürekli yüksek düzeyde strese maruz kalan herkes tükenmişlik sendromu geliştirebilir. Tükenmişliğin artarak devam etmesi ve başka olumsuz olaylarla birleşmesi de kişiyi depresyona sokabilir" ifadelerine yer verdi.

Tükenmişlik sendromuyla başa çıkmanın yolları

Psikolog İrem Naz Kırım, tükenmişlik sendromunu önlemek ve yönetmek için şu önerilerde bulundu:

"Dinlenmeye zaman ayırın: Stres seviyesini azaltmak için kendinize vakit ayırın.

Düzenli uyku alışkanlığı edinin: Kaliteli uyku, tükenmişlik riskini azaltabilir.

Sağlıklı yaşam tarzı benimseyin: Dengeli beslenme ve fiziksel aktivite, ruh sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Profesyonel destek alın: Belirtiler uzun süre devam ediyorsa, bir uzmandan yardım almak önemlidir."

Tükenmişlik sendromunun ihmal edilmemesi gereken ciddi bir durum olduğunu söyleyen Psk. Kırım, "Uzun süre devam eden stres ve baskı, kişinin hem psikolojik hem de fiziksel sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden erken önlem almak ve gerekli desteği almak büyük önem taşır" şeklinde konuştu.