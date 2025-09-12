Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, D-8 Teşkilatı’nın kurucu ülkelerinden Malezya’ya gidiyor. Arıkan, ülkenin 74 yıllık geçmişe sahip partisi PAS’ın kongresine katılarak burada bir konuşma yapacak. Arıkan’ın Malezya temaslarında en önemli gündem başlıklarından birisi, Gazze’deki soykırım olacak. Malezya aynı zamanda Küresel Sumud Filosu’nun en önemli paydaşlarından birisi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bir dizi temas için Malezya’ya gidiyor. Arıkan, 74 yıllık geçmişe sahip Malezya İslam Partisi’nin (PAS), 15 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek kongresine katılacak. Kongrede konuşma yapacak olan Arıkan, İsrail’in Gazze’deki soykırımının durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması için somut yaptırımlar uygulanması, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’na İslam ülkelerinin güç birliğiyle destek vermesi gerektiğini vurgulayacak.

Arıkan ayrıca, Güneydoğu Asya ve farklı bölgelerden Müslüman liderleri, akademisyenleri ve insani yardım kuruluşlarını, Filistin meselesi ve diğer ortak sorunlar konusunda bir araya getirmeyi amaçlayan MUNIF 2025 (Muslim Ummah İnternational Forum) forumuna katılacak.

Milli Görüş Lideri merhum Necmettin Erbakan tarafından temelleri atılan D-8 Teşkilatı’nın kurucu üyelerinden olan Malezya, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na destek veren ülkelerin başında geliyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın, ziyaret kapsamında Malezya hükümet yetkililerinin yanı sıra, STK temsilcileri, akademisyenler ve kanaat önderleriyle görüşmeler yapması bekleniyor.

Arıkan’a Malezya programında, Saadet Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya eşlik ediyor.