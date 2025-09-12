Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı sağlayacak Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemiyle ilgili merak edilen soruları ve yanıtlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkiye’nin köklü kamu bankalarından Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman Anonim Şirketi ile Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katıldı. Bakan Kurum, İstanbul’da düzenlenen programda, 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almada Emlak Katılım güvencesinin de devreye gireceği yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı.

Faizsiz finansman desteği

Devlet güvencesinde faizsiz finansman sistemiyle, ailelerin kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabileceği, sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği sistemde Emlak Katılım Tasarruf Finansman, vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek olacak. Katılımcılar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlayıp belirli bir birikime ulaştıktan sonra kalan finansman tutarını faizsiz bir şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılayarak ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilecek. Sistem kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyetine katlanmadan, kredi kullanmadan sahip olunabilecek.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından, sistemle ilgili merak edilen sorular ve yanıtlarına ilişkin paylaşım yaptı.

10 soruda merak edilenler ve yanıtları

Bakan Kurum’un paylaşımında yer alan sorular ve cevapları şöyle:

"1-Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi nedir?

Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları; belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunur.

2-Sistem nasıl işler?

Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olur.

3-Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile nasıl ev, çatılı iş yeri ya da araç sahibi olurum?

"Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli" ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. "Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli" ile ise katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatını alır.

4-Banka kredisinden farkı nedir?

Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler bu modelde uygulanmaz. Tutarı belirlenen ev, araç ve çatılı iş yeri alımı için anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı sunulur. Peşinatlı ve peşinatsız seçeneklerle katılımcılar kira öder gibi ev sahibi olabilir.

5-Türkiye’nin 81 ilinde faydalanma imkanı var mı, başvurular nasıl yapılır?

Evet, dileyen herkes tüm Emlak Katılım şubelerinden sisteme dahil olabilir.

6-Sistem ikinci el otomobili de kapsıyor mu?

Sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı sağlanır.

7-Çatılı iş yeri finansmanı nasıl sağlanır?

Çatılı iş yerinin finansman tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.

8-Ev ya da iş yeri sahipleri de faydalanabilir mi?

Evet; ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olanlar da sisteme dahil olabilir.

9-En fazla kaç takside kadar imkan sunulur?

Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı vardır. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi içindir.

10-Yaş ve gelir sınırı var mı?

18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabilir. Herhangi bir gelir sınırı yoktur".