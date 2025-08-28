Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’ü çocuk olmak üzere 15’e yükseldi.

Rusya’nın gece boyu Ukrayna’nın başkenti Kiev’i insansız hava araçları (İHA) ve füzeler ile hedef aldığı saldırının bilançosu arttı. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini ifade etti. Tkachenko, yaşamını yitirenlerden 4’ünün çocuk olduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"598 İHA’dan 563’ü düşürüldü"

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya’nın gece boyu 598 Shaded tipi taarruz İHA’sı, 9 İskender-M/KN-23 balistik füzesi, 2 Kh-47M2 Kinzhal füzesi ve 20 Kh-101 seyir füzesi fırlattığını duyurdu. Ukrayna hava savunmasının 563 İHA, 1 Kinzhal füzesi, 7 balistik füze ve 18 Kh-101 füzesini düşürdüğü aktarıldı.