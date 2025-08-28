Sinop’ta ikamet eden Halit Bostan isimli vatandaş, öğlen yemeği için aldığı ekmeğin içinden vida çıktığını iddia etti.

Olay, geçtiğimiz gün Erfelek ilçesine bağlı Karapınar köyünde yaşandı. Köyde ikamet eden Halit Bostan, öğlen yemeği için köyün bakkalından ekmek aldı. Ardından evine giden Bostan’ın iddiasına göre, yemek yediği esnada ekmeği çiğnerken dişine sert bir cisim çarptı. Çarpan cismi ağzından çıkarttığında ise vida olduğunu gördü.

Yaşadığı olayın ardından köy bakkalının yolunu tutan Bostan, durumu bakkal işletmecisine aktarmasıyla esnafın da şaşırdığını belirtti. Bostan, fırıncı esnafına da durumla ilgili haber verilmesini istedi. Olayı anlatan Bostan, "Yemek yerken ekmeği ağzıma koydum. Çiğnerken içinden vida çıktı. Neredeyse dişimi kıracaktı. Dişime vurunca farkına vardım. Ekmeği Karapınar köyünden bakkaldan aldım. Bakkal da Erfelek’ten bir fırından alıyormuş ekmeği. Bu sabah bakkala gidip durumu görüştüm. Onlar da ’nasıl olur’ diye şaşırıp kaldılar. Fırını uyarıp uyarmadıklarını bilmiyorum. Sinop’ta fırınlar denetleniyor mu bilmiyorum ama Erfelek’te mutlaka fırınların denetlenmesini istiyorum" diye konuştu.