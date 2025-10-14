Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen, ulaşıma nefes aldıracak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda çalışmalar hız kesmenden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bu çalışmayla sadece bir yol değil, şehrimizin ulaşım geleceğine açılan bir yaşam aksı inşa ediyoruz. Projede çalışmalarımız ivedilikle ve özveriyle devam ediyor" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin ana ulaşım akslarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda başlattığı kapsamlı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ulaşımda konfor, güvenlik ve sürdürülebilirliği esas alan projeyle, Samsun trafiğine nefes aldıracak modern bir bulvar inşa ediliyor. Projeyle mevcut durumda 2x2 statüsünde hizmet veren bulvar, 2x3 şeride çıkarılıyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı-Alaçam Caddesi kesişiminde battı-çıktı, AFAD Kavşağı’nda köprülü olmak üzere 2 farklı seviyeli kavşak inşa ediliyor.

3’üncü şeridin inşası başladı

Trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak olan proje kapsamında planlanan 3’üncü şeridin inşasına başlandı. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Benzinlik Altgeçit Kavşağı’nda fore kazık imalatları tamamlandı ve döşeme betonu döküldü. İstinat duvarı tamamlanan çalışmada, altgeçit için yol kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında altyapı imalatları sürerken; üstyapı için izolasyon ve bordür imalatları devam ediyor. RTE Bulvarı AFAD Üstgeçit Kavşağı’nda ise köprü ayak temelleri ile fore kazıkları tamamlanarak temel betonu döküldü.

"Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı şehrimizin ulaşım vizyonuna önemli bir katkı"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şehrimizin doğu-batı aksında stratejik öneme sahip olan bulvar, her gün binlerce vatandaşımızın kullandığı kritik bir güzergâh. Samsun’un ana ulaşım omurgalarından biri olan bu bulvarda yaptığımız çalışmayla şehrimizin ulaşım vizyonuna önemli bir katkı sunuyoruz. Şehrimizin büyüyen nüfusu ve artan araç sayısını da dikkate alarak hazırladığımız projede ekiplerimiz hummalı ve yoğun bir çalışma takvimi yürütüyor. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi en kısa sürede projeyi tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çalışmalar sırasında trafiğin aksamaması için geçici yönlendirmeler ve alternatif güzergâhlar oluşturduk. Ancak yine de tüm hemşehrilerimize çalışmalar süresince gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyorum" dedi.