Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü, üniversite öğrencisi gençlerin kariyer planlamasına yön vermek üzere kolları sıvadı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile bu yıl ilk kez imzalanan protokol çerçevesinde Ekim ayında başlayacak olan “BENİM KARİYER HİKAYEM” Kariyer Sohbetleri Projesi ile kulüp üyesi, farklı meslek uzmanı Rotaryenler, üniversite düzeyindeki öğrencilerle, öğrencilik sonrası kariyer hikayelerinin nasıl şekillendiğini paylaşarak, gençlere vizyon kazandırmayı ve çalışma hayatı için motivasyon oluşturmayı hedefliyor.BURSA (İGFA) - Kurulduğu 1993 yılından bu yana, eğitimden sağlığa, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya, çevre bilincinin oluşturulmasına, barış ve anlaşmazlıkların çözümüne, toplumun her kesimini ilgilendiren konularda fayda yaratan projeleri hayata geçiren Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü, “Rotary Sihri” dönem sloganından feyz alarak bu kez de üniversite öğrencisi gençlerin kariyer hikayelerinin şekillenmesi sürecine sihirli bir dokunuşla ışık olmak üzere yola çıkıyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) bünyesinde burslu öğrenim gören ve/veya yurtlarında konaklayan üniversite öğrencilerine yönelik olarak planlanan 8 seminerlik program, kulüp üyesi Klinik Psikolog / Psikoterapist Ayşe Gavas Aslan yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursa Şube Başkanı Süheyla Kaplan ile ÇYDD Yönetim Kurulu Saymanı Nuray Akbaş ve Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Dönem Başkanı Gökmen Geyik, 9 ay sürecek program kapsamında, 16 meslek uzmanı, kulüp üyesi Rotaryen’in görev alacağı “BENİM KARİYER HİKAYEM” projesinin iş birliği protokolünü imzalarken, her iki derneğin başkanı da bu eğitim sürecinin öğrencilere sunacağı faydadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

“Kariyer Sohbetleri”nde, hikayesini paylaşacak Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Üyesi Rotaryenlerin listesi aşağıdaki şekilde oluştu.

Rtn. Hasan Candan – Makina İmalat – Sanayici / Geçmiş Dönem Yerel Yönetici,

Rtn. Yılmaz Aytekin – Otomotiv - Makina Mühendisi / Profesyonel Yönetici,

Rtn. Fatih Koştu – Gayrımenkul – İş İnsanı,

Rtn. Tayfun Tunçezer – Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi,

Rtn. Özkan Kamiloğlu – Tarım – Ziraat Mühendisi / Sanayici,

Rtn. Davut Göktaş – Tarım – Ziraat Mühendisi / Profesyonel Yönetici,

Rtn. Nizam Sezer – Makina İmalat – Sanayici,

Rtn. Mert Baran – AR&GE Mühendisi,

Rtn. Mehmet Asil Demirsar – Avukat,

Rtn. Yeşim Çarıkçı Bayram – Avukat / Arabulucu,

Rtn. Hamdi Dizdar – Tekstil Üretim – Sanayici,

Rtn. Sezgin Ünal – Maden - Maden Mühendisi / İş İnsanı,

Rtn. Uğur Tuğalan – Plastik – Sanayici,

Rtn. Gökmen Geyik – Sigorta – İş İnsanı,

Rtn. Uğur Karataş – Sağlık – Doktor / İş İnsanı,

Rtn. Şahin Zeteroğlu – Sağlık – Prof. Doktor.