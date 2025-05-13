Düzce Belediyesinin İçişleri Bakanlığının destekleriyle Ağa Mahallesi’nde inşa edilmesini sağladığı ‘Düzce Valiliği Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi’ Hıdırıllez kutlamaları ve düzenlenen konserle açıldı.

İçişleri Bakanlığının destek verdiği proje ile Düzce Belediyesi tarafından Roman vatandaşlara yönelik başlatmış olduğu ‘Düzce Valiliği Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi’ projesinin açılışı gerçekleştirildi. Ağa Mahallesinde düzenlenen törene İçişleri Bakanlığı Roman Koordinasyon Merkezi Genel Koordinatörü ve Bakan Danışmanı Hacı Arif Davulcu, Vali Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, ilçe kaymakamları, kamu kurum müdürleri, siyasi ve STK il temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Protokol tarafından Hıdırellez ateşinin yakılmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Vali Aslan, ‘Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi’nin kurulmasında büyük emek sarf eden Belediye Başkanı Faruk Özlü ve emeği geçen paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle merkez hizmete açılırken, protokol üyeleri binanın iç kısımlarını gezdi. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda vatandaşlara ikramlar ve sportif etkinlikler gerçekleştirilirken, program, Aysun Taşçeşme’nin verdiği konserle sona erdi.