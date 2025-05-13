Burhaniye ilçesinde, Ören Yüzüncü Yıl İlkokulu öğrencileri, Ören’in Doğal ve Kültürel Miras Değerlerini öğrendi. 114 öğrenci, eğitmenleri ile Ören’de kazı alanında ve Ören plajında, teorik ve uygulamalı etkinlik gerçekleştirdi.

Burhaniye’de Ören Yüzüncü Yıl İlkokulu öğrencileri Ören’in Doğal ve Kültürel Miras Değerlerini öğrenmek için Ören sahiline gezi düzenledi. Öğrenciler, Okul Müdürü Murat Kırbıyık ve sınıf öğretmenleri eşliğinde organize edilen "Ören’in Doğal ve Kültürel Miras Değerlerini Öğrenmesi" projesi kapsamında Ören’de teorik ve uygulamalı etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe, 114 öğrenci katıldı. Öğrenciler, İlk olarak Adramytteion Kazı evini ziyaret ederken. Kazı Heyeti Başkanı Dr. Öğr. Üyesi H. Murat Özgen eşliğinde Adramytteion Antik Kenti hakkında bilgiler edindi. Tarihe dokun atölyesi ve arkeolojik alan gezisi yapıldı. İkinci olarak Prof. Dr. Abdullah Soykan ile Ören’in coğrafi önemi anlatılarak tescilli palamut meşe topluluklarını tanıma geziş, yaş halkalarıyla ağaçların yaşını belirleme, ayna ile ağaç inceleme uygulaması gerçekleştirildi. Daha sonra, Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz tarafından Ören’in ilkleri oluşturan kendine özgü ve nitelikli miras özellikleri görsellerle sunulurken, bu değerlerin korunarak ve yaşatılarak alternatif turizme ile yol alınması gerektiği vurgulandı. Son olarak Ören Meydan’da toplanarak Slow Food Ölmez Ağaç Edremit Körfezi Topluluğu üyesi Dr. Dilşen Oktay Ertem öncülüğünde zeytin mirasının hayatımızdaki yeri anlatıldı ve zeytinyağı tadımı etkinliği yapıldı. Etkinliğe katılan akademisyenlere teşekkür eden Ören Yüzüncü Yıl İlkokulu Müdürü Murat Kırbıyık, "Öğrencilerimiz Ören’in doğasını, tarihini, kültürünü öğrenme fırsatını buldu. Etkinliğe, ana sınıfı ile 1-2-3-4 sınıf olmak üzere 114 öğrencimiz katıldı. Öğrencilerimiz, keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, öğrencilerimizin yaşadığı yeri tanımasına öncülük yapmıştır" diye konuştu.