Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, ileri düzey cerrahi uygulamalarda gösterdiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genel cerrahinin en zorlu alanlarından biri olan pankreas kanseri ameliyat ileri düzey ameliyat teknikleri uygulandı.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, her geçen gün artan tecrübesiyle Balıkesir ve çevresindeki hastalara yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Genel cerrahinin en zorlu alanlarından biri olan pankreas kanseri ameliyatları, Üniversitesi Hastanesinde, multidisipliner ekip çalışmasıyla düzenli olarak başarıyla gerçekleştirilmeye devam ediyor. Yüksek donanım ve uzmanlık gerektiren pankreas kanseri ameliyatı, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Başbuğ ve Dr. Öğr. Üyesi Azad Gazi Şahin tarafından başarıyla tamamlanarak, ameliyat sonrası süreci sorunsuz geçen hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Karaciğer Kanserinde Kliniğin İlkleri Arasında Yer Alan "Sol Hepatektomi" Operasyonu

Pankreas kanseri ameliyatının ardından, karaciğer kanseri nedeniyle gerçekleştirilen "sol hepatektomi" (karaciğerin sol lobunun alınması) operasyonu da kliniğin önemli cerrahi başarılarından biri olup, aynı zamanda kliniğin ilkleri arasında yer aldı. İlk kez gerçekleştirilen bu zorlu operasyon komplikasyonsuz bir şekilde tamamlandı.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Başbuğ, operasyonlar hakkında bilgi verirken, Genel Cerrahi Anabilim Dalı akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Azad Gazi Şahin ile birlikte gerçekleştirdikleri bu önemli ameliyatların hastanemizin ve kliniğimizin cerrahi kapasitesini ve başarısını açıkça ortaya koyduğunu, bu başarılı cerrahi müdahalelerin sadece tıp fakültemizin ve hastanemizin bilimsel ve klinik yetkinliğini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda ülkemizde ileri düzey cerrahi uygulamalar alanında öncü bir örnek teşkil ettiğini ve hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak amacıyla multidisipliner ve disiplinlerarası yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Murat Başbuğ, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı süresince Balıkesir Üniversitesini Genel Cerrahi alanında daha ileri götürmek anlayışı içerisinde yeniden yapılandırarak anabilim dalının kendi alanında deneyimli akademisyenleriyle birlikte birçok yeniliğe imza attığını, ileri düzey kapalı (Laparasokopik) ve açık ameliyatlarla Balıkesir il dışına sevkleri azaltmakla birlikte il dışından ve yurtdışından hastaların BAÜN Hastanesini tercih ettiğini ve Anabilim Dalı olarak bunu sağladıkları için büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti. Yeni tedavi yöntemlerini Balıkesir halkına sunmaya devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Murat Başbuğ, kendilerine destek veren üniversite ve hastane yönetimine ve operasyon sürecine katkı sağlayan başta Genel Cerrahi Kliniği olmak üzere, Yoğun Bakım Ünitesi, ameliyathane hemşireleri, teknikerler ve tüm sağlık çalışanlarına de teşekkür etti.

Hastalıkları ile ilgili bilgi veren Emine Topçu ve Narin Uslu, "Hastaneye geldiğimizde çok endişeliydik ancak operasyon öncesi ve sonrası süreçte doktorlarımızın ilgisi ve profesyonelliği sayesinde kendimizi güvende hissettik. Allah razı olsun hocalarımızdan, çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.